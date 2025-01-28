Платформа Artists заключила соглашение с арт-кластером «Таврида»

По итогам выходных картина заработала 101,3 млн рублей.
В рамках фестиваля независимого кино «Сандэнс» Тарантино сообщил о том, что пишет театральную пьесу.
Одной из основных задач сотрудничества станет поиск и поддержка молодых талантов.
Показ состоялся 27 января в кинотеатре «Поклонка».
Министр культуры России Ольга Любимова встретилась с министром информации Королевства Бахрейн Рамзан...
По итогам выходных картина заработала 101,3 млн рублей.
В рамках фестиваля независимого кино «Сандэнс» Тарантино сообщил о том, что пишет театральную пьесу.
Одной из основных задач сотрудничества станет поиск и поддержка молодых талантов.
Показ состоялся 27 января в кинотеатре «Поклонка».
Министр культуры России Ольга Любимова встретилась с министром информации Королевства Бахрейн Рамзан...
В день старта проекта в Национальном театре Бахрейна состоялось выступление солистов и Симфоническог...
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Гендиректор ассоциации «Столичный цех деятелей культуры» Лев Ланцман отметил, что решение о назначен...
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28.01.2025