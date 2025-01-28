Платформа Artists заключила соглашение с арт-кластером «Таврида»

28.01.2025

Платформа Artists заключила соглашение с арт-кластером «Таврида»
Национальная платформа для каталогизации творческих продуктов Аrtists и арт-кластер «Таврида» планируют совместно реализовать проекты, популяризирующие достижения молодых авторов в сфере культуры и искусства.

Стороны подписали соответствующее соглашение о сотрудничестве, передает ТАСС.

По словам художника и инициатора проекта Artists Вероники Коржевской, одной из основных задач сотрудничества станет поиск и поддержка молодых талантов.

Соглашение предполагает также совместную реализацию разработки учебно-методических и научно-популярных материалов, работу по продвижению платформы Artists и привлечению к ней новых пользователей.