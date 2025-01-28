В Музее Победы состоялся премьерный показ фильма-выставки «Город-герой Ленинград»

В Музее Победы прошел премьерный показ фильма-выставки «Город-герой Ленинград», передает пресс-служба учреждения.



Показ состоялся 27 января в кинотеатре «Поклонка». Первыми зрителями фильма стали более 400 человек.



«Искренне вас приветствую в кинотеатре „Поклонка“ на премьерном показе фильма-выставки „Город-герой Ленинград“. Это необычный и перспективный, на мой взгляд, формат, в котором талантливо, а главное, документально точно авторы рассказали об одноименной выставке, проходившей в начале 2024 года в Центральном выставочном зале „Манеж“ в Санкт-Петербурге», — отметил генеральный директор Музея Победы, заместитель секретаря Общественной палаты РФ Александр Школьник.



Участники мероприятия имели возможность познакомиться с создателями картины. Фильм представили режиссер Антон Оконешников и директор Центрального выставочного зала «Манеж», продюсер Анна Ялова.



Фильм, отметили организаторы показа, стал межмузейным проектом. Картину в рамках проекта «Территория Победы» и Ассоциации исторических и военно-исторических музеев покажут в 200 музеях почти во всех регионах страны.









Фото: пресс-служба Музея Победы