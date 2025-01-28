Ольга Любимова открыла «Русские сезоны» в Бахрейне

Министр культуры России Ольга Любимова приняла участие в открытии «Русских сезонов» в Бахрейне.



В день старта проекта в Национальном театре Бахрейна состоялось выступление солистов и Симфонического оркестра Мариинского театра.



«Зрители услышали арии из опер Николая Римского-Корсакова, Петра Чайковского, Джузеппе Верди, сочинения Михаила Глинки, Игоря Стравинского и Модеста Мусоргского», — говорится в сообщении министра, опубликованном в Telegram.



Ольга Любимова отметила, что в рамках «Русских сезонов» в Бахрейне побывают также другие знаменитые российские коллективы.



«С культурой народов нашей страны жителей Королевства познакомят Национальный академический оркестр народных инструментов России имени Н.П. Осипова и Заслуженный ансамбль танца Дагестана „Лезгинка“, для самых маленьких наших гостей привезем наши мультфильмы и мастер-классы наших специалистов по анимации. Особым событием станет гала-концерт учащихся прославленной Академии Русского балета имени А.Я. Вагановой», — указано в сообщении главы Минкультуры.



Ольга Любимова отметила, что проведение «Русских сезонов» в год празднования 35-летия установления дипотношений между Россией и Бахрейном является ярким свидетельством укрепления всего комплекса российско-бахрейнского взаимодействия.



«Надеемся, в течение этого года нам удастся подарить жителям Королевства яркие впечатления от встречи с лучшими образцами российского искусства», — добавила министр культуры.









Фото: t.me/olga_b_lyubimova