РОСИЗО представит выставку «Формы и образы. Лаки»

В выставочных залах РОСИЗО 6 февраля состоится открытие выставки «Формы и образы. Лаки».



Экспозиция продолжит серию мероприятий в рамках проекта, посвященного различным видам художественных промыслов.





Выставка знакомит посетителей с уникальным явлением мировой художественной культуры — русской лаковой живописью.





На выставке представлены разнообразные предметы быта, такие как шкатулки, ларцы, пудреницы и подносы, а также иконы, эскизы иллюстраций, костюмов и театральных декораций. Предметы демонстрируют эволюцию искусства отечественных художников-миниатюристов, которое формировалось под влиянием русской живописи XVIII–XIX веков и народных традиций.





Выставка наглядно показывает особенности художественных техник, которые исторически сложились в главных центрах миниатюрной лаковой живописи — Федоскино, Палехе, Мстёре, Холуе и Жостово. В работах мастеров из Палеха преобладает любовно-лирическая линия, отражающая темы свиданий, встреч, танцев, музыкантов и свадебных поездов. Некоторые миниатюры своей ритмикой линий и сложной цветовой гармонией напоминают искусство раннего итальянского Возрождения.





Главной темой и визуальным акцентом жостовской росписи является цветочный букет, в изображении которого сочетаются реалистичность плодов и цветов с декоративной обобщенностью народной кистевой росписи.





Особое место занимает фольклорная тематика, которая позволяет посетителям выставки погрузиться в мир русских сказок, старинных былин и преданий.





Мультимедийная часть экспозиции демонстрирует процесс создания произведений, который был подготовлен совместно с действующими предприятиями народных художественных промыслов.









Фото предоставлено организатором