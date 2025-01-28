В день памяти Бродского в музее «Полторы комнаты» пройдет показ спектакля «Мрамор»

В день памяти поэта Иосифа Бродского, 28 января, пройдет единственный показ онлайн-постановки актера и режиссера Евгения Цыганова «Мрамор».



Спектакль представят в музее «Полторы комнаты», который создан в коммунальной квартире, где Бродский прожил 17 лет.



Помимо Цыганова, в спектакле роли сыграют Денис Самойлов, Василий Михайлов. Действие в постановке происходит во II веке «после нашей эры» в тюремной камере, где отбывают пожизненное наказание главные герои.



Декорации для спектакля создала художник Мария Мелешко по ремаркам Бродского.



Трансляция спектакля начнется в 18:00 и будет проходить на нескольких площадках.