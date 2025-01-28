В день памяти Бродского в музее «Полторы комнаты» пройдет показ спектакля «Мрамор»

При формировании рейтинга учитывались различные показатели, такие как количество упоминаний в СМИ, з...
Событие стало рекордным по количеству гостей из муниципальных районов региона.
Действие в постановке происходит во II веке «после нашей эры» в тюремной камере, где отбывают пожизн...
Экспозицию торжественно открыл заместитель председателя Королевского совета Королевской семьи Его Вы...
Режиссеру был 61 год.
При формировании рейтинга учитывались различные показатели, такие как количество упоминаний в СМИ, з...
Событие стало рекордным по количеству гостей из муниципальных районов региона.
Действие в постановке происходит во II веке «после нашей эры» в тюремной камере, где отбывают пожизн...
Экспозицию торжественно открыл заместитель председателя Королевского совета Королевской семьи Его Вы...
Режиссеру был 61 год.
Памятная акция «Искра надежды» прошла у стен музея 27 января.
Премьера балетной постановки пройдет в БДТ имени Товстоногова в Санкт-Петербурге 1 и 2 февраля.
Российский и советский музыкант скончался на 78-м году жизни.
Сам Берестов отметил, что такая нагрузка не скажется на эффективности его работы.
Гендиректор ассоциации «Столичный цех деятелей культуры» Лев Ланцман отметил, что решение о назначен...
Цель конкурса заключается в поиске молодых талантливых авторов, пишущих на русском языке.
Автор изобразил на полотне красноармейца, который держит в руках узника Освенцима.
Экспозиция будет продолжением проекта, который посвящен видам художественных промыслов.
Форум, который состоится с 6 по 8 февраля, уже объявил деловую программу.
Стажировка пройдет с 24 августа по 4 октября.
Дети побывали в усадьбах Деда Мороза, парках, посетили мастер-классы и поучаствовали в эстафетах.
Премьера состоялась 26 января.
Для исполнителя это будет первый концерт в России.
Кадетский корпус имени А.В. Захарченко получил четыре пейзажа с видами Петербурга и окрестностей, а ...
В фильме также сыграют Виктор Сухоруков, Иван Добронравов и другие актеры.
28.01.2025