Кинорежиссер Александр Анисимов ушел из жизни

Министерство культуры Беларуси сообщило о кончине известного кинорежиссера Александра Анисимова. В ведомстве подчеркнули, что Анисимов оставил заметный след в белорусском кинематографе, став выдающимся мастером как игрового, так и документального кино. Его работы полюбились зрителям разных поколений.





Министерство отметило, что лучшие фильмы Анисимова обогатили современную культуру Беларуси. Ведомство выразило соболезнования родным и близким режиссера.





Александр Анисимов мог бы отпраздновать свой 62-й день рождения в 2025 году. В 1994 году он завершил обучение в Белорусской государственной академии искусств, где его наставником был народный артист СССР Виктор Туров, известный автор художественного фильма «Сыновья уходят в бой».





Анисимов создал множество художественных и документальных фильмов. Одной из его последних работ стала «Минская элегия», выпущенная в 2021 году, которая рассказывает об истории белорусской столицы. В прошлом году состоялась премьера его документальной ленты «Возвращение», посвященной военным летчикам, погибшим в годы Великой Отечественной войны.









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