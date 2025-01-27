Около 3 тысяч человек поучаствовали в акции Музея Победы в годовщину снятия блокады Ленинграда

27 января Музей Победы организовал памятную акцию «Искра надежды» и премьеру фильма, приуроченные ко Дню полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады. У стен музея и в его филиалах собрались около 3 тысяч человек, среди которых были представители молодежных и общественных организаций, студенты гражданских и военных вузов, а также сотрудники государственных учреждений.





На центральной площадке, расположенной на Поклонной горе, акция началась с минуты молчания. После этого участники зажгли тысячи бенгальских огней под звуки «Ленинградской» симфонии № 7 Дмитрия Шостаковича. В Музее Победы подчеркнули, что эти искры символизируют вечную память и должны напоминать о стойкости ленинградцев и подвигах героев Великой Отечественной войны, вдохновляя современное поколение защитников.





После завершения акции в кинотеатре «Поклонка» состоялся премьерный показ фильма-выставки «Город-герой Ленинград». Среди присутствующих были директор ЦВЗ «Манеж» и продюсер фильма Анна Ялова, режиссер Антон Оконешников и директор Александринского театра Александр Малич. Гостям представили документальную ленту, основанную на выставке, которая проходила в начале 2024 года в Санкт-Петербурге. В фильме использованы архивные кадры, фотографии, документы и художественные инсталляции, а также аудиоспектакль, специально созданный для выставочного проекта.





Акция «Искра надежды» и показ фильма также прошли в филиалах Музея Победы в Красногорске, Жукове, подо Ржевом, а также на площадках музеев — партнеров проекта «Территория Победы» и Всероссийской ассоциации патриотического туризма. Музей предложил пользователям интернета участвовать в акции в онлайн-формате, создав посты или репосты с хештегом #ИскраНадежды на своих страницах в социальных сетях.









Фото: Предоставлено пресс-службой Музея Победы