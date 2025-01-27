Варшавер занял пост главы Директорской ложи театров Москвы на бессрочной основе

Заслуженный работник культуры РФ и президент театра «Ленком Марка Захарова» Марк Варшавер останется на посту главы Директорской ложи театров Москвы без ограничения по времени. Генеральный директор ассоциации «Столичный цех деятелей культуры» Лев Ланцман сообщил об этом ТАСС.





Ланцман отметил , что три дня назад подписали необходимые документы, подтверждающие решение о бессрочном назначении Варшавера на эту важную должность. Ранее главу ложи выбирали на трехлетний срок, однако новое решение связано с высоким потенциалом Варшавера и его значительным опытом управления театром. Ланцман добавил, что в ближайшее время вряд ли найдется человек, способный занять место Варшавера.





В среду московский департамент культуры также сообщил о новых назначениях в театре «Ленком». Должности президента и художественного руководителя заняли Марк Варшавер и Владимир Панков соответственно. Директором театра стал Дмитрий Берестов, который одновременно руководит «Театром на Юго-Западе».









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