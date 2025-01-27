Американский рэпер DaBaby выступит в Москве 28 февраля

Известный американский рэпер DaBaby, настоящее имя которого Джонатан Линдейл Кирк, анонсировал свой первый концерт в России. Мероприятие пройдет 28 февраля на площадке VK Stadium, сообщается на официальном сайте площадки.





На сайте отметили, что Москва станет центром музыкальной энергии, когда DaBaby выйдет на сцену. Билеты на концерт доступны по цене от пяти тысяч рублей за категорию «Танцпол», а самый дорогой билет «Вип супер» обойдется в 30 тысяч рублей. VK Stadium вмещает до семи тысяч зрителей, а начало концерта запланировано на 20:00 по московскому времени.





DaBaby станет вторым крупным артистом, который проведет концерт в России после начала спецоперации. Ранее, в октябре 2024 года, в Москве выступил рэпер 6ix9ine (Даниэль Эрнандес).





Джонатан Линдейл Кирк родился 22 декабря 1991 года в Кливленде, штат Огайо. Он получил широкую известность благодаря синглу Suge, который набрал более 150 миллионов прослушиваний на Spotify. В 2020 году песня Rockstar, записанная совместно с Roddy Ricch, заняла первое место в Billboard Hot 100. Рэпер трижды номинировался на премию «Грэмми»: в 2020, 2021 и 2022 годах.









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