В Петербурге начались съемки фильма «Красавица» с Юлией Пересильд

Съемочная группа приступила к работе над фильмом «Красавица», который расскажет о том, как сотрудники Ленинградского зоосада спасали животных в первую зиму блокады 1941 года. Режиссером картины стал Антон Богданов, а в главных ролях зрители увидят Юлию Пересильд, Виктора Сухорукова, Ивана Добронравова и других известных артистов. Об этом сообщила кинокомпания «Вольга».





Юлия Пересильд сыграет Евдокию Дашину, смотрительницу зоосада, которая заботилась о бегемотихе по кличке Красавица. Эта история наполнена драмой, так как для ухода за животным требовалось 40 килограммов пищи и 400 литров воды в день — задача, которая ставила под угрозу здоровье хрупкой смотрительницы. Спасение Красавицы стало символом единства и гуманизма, отражающим самоотверженность людей, переживших блокаду.





В фильме также появятся Слава Копейкин, Стася Милославская, Светлана Немоляева, Борис Щербаков и Владимир Афанасьев. Кинокомпания подчеркивает, что сюжет картины будет захватывающим, с элементами юмора, любви и доброты.





Антон Богданов отметил, что для него этот проект имеет особое значение. Он оценил наличие замечательной команды и обозначил свою связь с Санкт-Петербургом, добавив, что его дед погиб при обороне города. Режиссер подчеркнул важность создания фильма именно в юбилейный год Победы.









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