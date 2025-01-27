Ярмарка искусства «1703» в Петербурге объявляет прием заявок

Стартовал прием заявок на участие в новом сезоне ярмарки искусства «1703» в Санкт-Петербурге.





Четвертый выпуск ярмарки пройдет в ЦВЗ «Манеж» с 17 по 22 июня 2025 года. Участие в мероприятии бесплатное для галерей, при этом распределение стендов осуществляется случайным образом, независимо от опыта, статуса и финансовых возможностей. Отбор участников будет осуществляться экспертным советом.





На этапе подачи заявки участники могут самостоятельно выбрать секцию в зависимости от концепции стенда и специфики представленных произведений искусства.





В дополнение к основной программе будет организована некоммерческая секция «Коллекции», где будут представлены редко экспонируемые работы из частных, институциональных и корпоративных собраний. Эта секция продемонстрирует различные подходы к формированию коллекций.





Одним из ключевых событий ярмарки станет лекторий, где слушатели смогут познакомиться с опытом формирования ведущих частных и корпоративных собраний, а также узнать о специфике коллекционирования регионального искусства и его месте на рынке. Цикл лекций и дискуссий, подготовленный совместно со школой Masters, пройдет в течение года, но особенно насыщенной будет программа в дни проведения ярмарки.







