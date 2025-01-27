Более 7 тысяч гостей побывали на Суриковском фестивале искусств в Красноярске

Зимний фестиваль искусств, посвященный наследию русского художника Василия Сурикова, в Красноярске посетили более 7 тысяч человек, сообщают организаторы.





Фестиваль проходил в Красноярске с 12 по 24 января.





«Более 7 тыс. красноярцев побывало на мероприятиях Зимнего Суриковского фестиваля искусств. <...> В этом году в рамках фестиваля было проведено более 40 мероприятий», — сообщили в Главном управлении культуры Красноярска.





На заключительном концерте фестиваля 24 января прозвучала музыка Петра Чайковского, чей 185-летний юбилей отмечается в 2025 году. На одной сцене выступили Красноярский камерный оркестр и Красноярский камерный хор под руководством заслуженного артиста России Владимира Беглецова из Санкт-Петербурга. Были исполнены хоровые и инструментальные произведения композитора, такие как «Воспоминание о Флоренции», «Литургия Святого Иоанна Златоуста» и другие.





В экспозиционном пространстве музея-усадьбы В.И. Сурикова прошла выставка «Реверс», где зрители могли увидеть оборотные стороны полотен художника. Кроме того, красноярцы впервые получили возможность осмотреть подвалы дома, где жил художник.







