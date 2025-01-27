Участники проекта «Проводники культуры» создадут серию очерков о жителях Донбасса

Молодые писатели создадут серию очерков о жителях Донбасса.



Победители программы для писателей, публицистов и драматургов «Проводники культуры» в марте 2025 года отправятся на Донбасс, сообщили организаторы, Совет молодых литераторов Союза писателей России. Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.



«Мы каждый день читаем об обстрелах Донбасса. Военкоры каждый час передают нам репортажи с фронта, но в этих сообщениях практически невозможно увидеть судьбу человека. Убеждены, что жителям большой России также важно и интересно читать об обычных дончанах, о том, как люди, живущие в условиях войны, преодолевают трудности и что думают о происходящем в их городе и во всем мире», сообщили авторы проекта.



Отмечается, что серия очерков будет опубликована на площадке одного из федеральных СМИ. Материалы также выйдут в книгах победителей проекта.



Программа «Проводники культуры» стартовала в прошлом году. В финал вышли 40 писателей, из которых были отобраны 20 победителей.









Фото предоставлено организатором