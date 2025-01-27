В Петербурге состоится концерт к 100-летию со дня рождения Вениамина Баснера

В Санкт-Петербурге пройдет концерт к 100-летию со дня рождения Вениамина Баснера.



Мероприятие приурочено к 81-й годовщине снятия блокады Ленинграда, говорится в сообщении пресс-службы Петербургской филармонии.



«Судьба Вениамина Баснера неотделима от судьбы Ленинграда — Петербурга, множество его сочинений посвящены или отражают образы, связанные с историей города на Неве, в том числе — с ее блокадными страницами. Некоторые из них прозвучат в программе», — говорится в анонсе мероприятия.



В программу вечера войдут знаковые сочинения композитора: «Поэма об осажденном Ленинграде» для симфонического оркестра, «Ленинградский метроном» (фрагмент Симфонии № 2 «Блокада»), сюита песен из фильмов «Битва в пути», «Щит и меч», «Мировой парень», «На всю оставшуюся жизнь», «Тишина», «Варварин день», «Дни Турбиных», «Фронт за линией фронта».



Участие в концерте примут хоры Института культуры, Музыкального училища имени Модеста Мусоргского, приглашенный студенческий хор Bel Canto Мариупольского отделения факультета среднего профессионального образования Донецкой академии музыки имени Сергея Прокофьева.









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