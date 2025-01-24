В Кремле прошел гранд-финал музыкального фестиваля «Большая сцена»

В Государственном Кремлевском Дворце состоялся гранд-финал Международного музыкального фестиваля «Большая сцена», организованный при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Праздничный концерт включал яркие номера победителей проекта и известных российских исполнителей, а также торжественное чествование лауреатов конкурса на главной сцене страны.





На гранд-финале фестиваля выступили такие звезды, как Лариса Долина, Алексей Чумаков, Диана Гурцкая, Денис Майданов, Родион Газманов, Юлия Савичева, Дмитрий Колдун, Юлианна Караулова, Этери Бериашвили и многие другие артисты. Концерт вели Родион Газманов и Елизавета Долженкова.





На сцену Кремлевского дворца вышли и сами победители, среди которых Альберт Арменакян, Мария Пермякова, Елена Фрейман, Омар Канапия и многие другие. Также в программе участвовали эстрадные коллективы и хореографические ансамбли, такие как эстрадные хоры МЭЦ, балетная школа «Армида» и Театр танца Аси Шиловой.





Всего в мероприятиях фестиваля приняли участие более 6000 человек, представляющих Россию, Армению, Казахстан, Китай и другие страны. Участники фестиваля варьировались по возрасту от 6 до 30 лет, а также включали более зрелую категорию участников в возрасте от 30 до 55 лет.









Фото: Предоставлено пресс-службой проекта «Большая сцена»