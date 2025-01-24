Посетителей Эрмитажа эвакуировали в связи с сообщением об угрозе

24.01.2025
Эвакуация Эрмитажа состоялась в пятницу, 24 января, после получения анонимного сообщения с угрозами. Об этом журналистам сообщила пресс-служба музея, сообщая о ситуации.
По данным «Фонтанки», очевидцы обратили внимание на скопление автомобилей МЧС и Росгвардии около 13:30 по местному времени. Одна из посетительниц по имени Тамара поделилась, что эвакуация прошла спокойно.
«Всех эвакуируют, мы уже вышли. Все очень спокойно», — уточнила
женщина.
После получения сообщения о «угрозе режиму безопасности» сотрудников музея вывели с территории Главного музейного комплекса. Затем Служба музейной безопасности совместно с Росгвардией провела проверку всех залов и служебных помещений. Согласно информации, посетители, которые приобрели билеты на день эвакуации, смогут посетить Эрмитаж в любой другой день.
Фото: Pixabay.com