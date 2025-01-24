Посетителей Эрмитажа эвакуировали в связи с сообщением об угрозе

Эвакуация Эрмитажа состоялась в пятницу, 24 января, после получения анонимного сообщения с угрозами. Об этом журналистам сообщила пресс-служба музея, сообщая о ситуации.





По данным «Фонтанки», очевидцы обратили внимание на скопление автомобилей МЧС и Росгвардии около 13:30 по местному времени. Одна из посетительниц по имени Тамара поделилась, что эвакуация прошла спокойно.





«Всех эвакуируют, мы уже вышли. Все очень спокойно», — уточнила женщина.





После получения сообщения о «угрозе режиму безопасности» сотрудников музея вывели с территории Главного музейного комплекса. Затем Служба музейной безопасности совместно с Росгвардией провела проверку всех залов и служебных помещений. Согласно информации, посетители, которые приобрели билеты на день эвакуации, смогут посетить Эрмитаж в любой другой день.









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