Ольга Любимова посетила Театральный институт имени Щукина

В преддверии Дня российского студенчества министр культуры России Ольга Любимова посетила Театральный институт имени Бориса Щукина. Об этом она рассказала в Telegram-канале.





Вместе с ректором вуза Евгением Князевым министр осмотрела сценическую площадку «Шаляпинский дом», включая лекционные аудитории, репетиционные комнаты и вокальные классы.





«Зал на 100 мест оснащен современным световым и звуковым оборудованием, что делает его универсальным для образовательных и творческих проектов», — уточнила Ольга Любимова.





Также для театральных постановок в обновленном пространстве используется технология искусственного интеллекта, поднимающая сценографию вуза на совершенно иной уровень» Кроме того, министр побывала на праздничном концерте в главном здании Щукинского института, где студенты 4-го курса мастерски представили композиции, связанные творчеством Исаака Дунаевского и его сына, Максима Дунаевского. Ольга Любимова пожелала воспитанникам творческих вузов РФ взять от студенческих лет все лучшее и блистать на самых известных мировых сценах.









Фото: Telegram-канал министра культуры Ольги Любимовой