Ольга Любимова обсудила с главой Медиакорпорации КНР вопросы совместного кинопроизводства

Министр культуры России Ольга Любимова обсудила вопросы развития российско-китайского совместного кинопроизводства с генеральным директор Медиакорпорации Китая Шэнь Хайсюном. Об этом она сообщила в Telegram-канале.





По словам министра, в соответствии с итогами переговоров Президента России Владимира Путина с Председателем КНР Си Цзиньпином на полях саммита БРИКС мы вместе с китайскими коллегами стороны активно работают над наращиванием взаимодействия в сфере кино.





«Совсем скоро зрители увидят один из наших совместных проектов — фильм «Красный шелк». Это приключенческая история о событиях, состоявшихся накануне 6-го съезда Коммунистической партии Китая в 1927 году в России», — написала Ольга Любимова.





В отечественный прокат картина выйдет 20 февраля. В Китае лента также получила необходимые документы о поддержке, отметила министр.





Важной темой разговора также стал План действий в области совместного кинопроизводства до 2030 года. Ольга Любимова выступила с идеей проведения питчингов для определения потенциальных проектов и предложила возобновить программы поездок на кинопроизводства для кинематографистов двух стран.





Китайские коллеги отметили, что достигнутый уровень сотрудничества с Россией открывает перспективные возможности для отечественных производителей. По мнению министра, эту возможность нельзя не использовать для построения долгосрочных отношений российских и китайских представителей отрасли. Ольга Любимова поблагодарила коллег за готовность участвовать в учреждении Евразийской академии кинематографических искусств и проведении Открытой Евразийской кинопремии, а также пригласила их на XI Санкт-Петербургский международный форум объединенных культур.









Фото: Telegram-канал министра культуры Ольги Любимовой