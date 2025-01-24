Мединский не увидел минусов в номинации Юры Борисова на премию «Оскар»

Председатель Российского военно-исторического общества (РВИО) и помощник президента РФ Владимир Мединский прокомментировал номинацию актера Юры Борисова на премию «Оскар» за роль второго плана в фильме «Анора», созданном американским режиссером Шоном Бэйкером. Он сообщил, что считает положительным факт признания талантливого российского актера в профессиональном сообществе.





В то же время Мединский подчеркнул, что такие премии часто оказываются политизированными, и решения о награждении принимаются не всегда на основе художественных критериев. Он отметил, что с участием российских актеров в западных фильмах нет ничего плохого, однако многие награды могут оказывать влияние со стороны политических факторов, а не только художественной ценности.





Более того, Мединский указал на примеры последних победителей и номинантов от России на международных премиях, назвав их зачастую посредственными произведениями, обладающими политической коннотацией. В завершение он добавил, что схожая ситуация наблюдается и с Нобелевской премией, выразив мнение, что Альфред Нобель мог бы быть недоволен современными реалиями этой награды.









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