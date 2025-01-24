Мариинский театр представит премьеру «Аиды» в постановке Джанкарло дель Монако

Мариинский театр представит премьеру оперы Верди «Аида» в постановке итальянского режиссера Джанкарло дель Монако.



Премьерные показы постановки пройдут 7, 8, 9, 10 и 11 февраля на сцене Мариинского-2, сообщает пресс-служба учреждения.



В театре рассказали, что в России премьера оперы «Аида» состоялась в Большом (Каменном) театре в 1875 году. Шедевр звучал в Мариинском (тогда — в Кировском) театре в советское время, а история современных постановок началась в 1998 году со спектакля Алексея Степанюка.



Над новой постановкой, которую представят в театре, работала интернациональная команда под руководством итальянского режиссера Джанкарло дель Монако. Художником по декорациям выступил Антонио Ромеро, художником по костюмам — Габриела Салаверри. Хореограф — Эмиль Фаски.



«Постановка Джанкарло дель Монако будет отличаться масштабностью и интересными техническими решениями: возможности Мариинского-2 позволяют быстро менять визуальные планы, поднимать и опускать разные участки сцены. Для спектакля, в котором задействовано несколько сотен артистов: солисты, грандиозный состав хора и миманс, — создано около 400 костюмов», — говорится в анонсе представления.











