РНБ представила выставки ко Дню освобождения Ленинграда от фашистской блокады

24.01.2025
Российская национальная библиотека (РНБ) представила выставки, приуроченные ко Дню полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады.
Выставки представлены в новом здании РНБ, передает пресс-служба Министерства культуры России.
Проект «Ленинградская медицина в годы фашистской блокады 1941–1944 гг.» представляет материалы об истории здравоохранения в блокадном Ленинграде, самоотверженной работе медиков.
В экспозицию «Одним дыханьем с Ленинградом...» вошли материалы о жизни населения в блокадный период. Посетители смогут ознакомиться с воспоминаниями очевидцев, архивными документами.
Фото: пресс-служба Минкультуры России