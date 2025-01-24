РНБ представила выставки ко Дню освобождения Ленинграда от фашистской блокады

Российская национальная библиотека (РНБ) представила выставки, приуроченные ко Дню полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады.



Выставки представлены в новом здании РНБ, передает пресс-служба Министерства культуры России.



Проект «Ленинградская медицина в годы фашистской блокады 1941–1944 гг.» представляет материалы об истории здравоохранения в блокадном Ленинграде, самоотверженной работе медиков.



В экспозицию «Одним дыханьем с Ленинградом...» вошли материалы о жизни населения в блокадный период. Посетители смогут ознакомиться с воспоминаниями очевидцев, архивными документами.









Фото: пресс-служба Минкультуры России