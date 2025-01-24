РНБ представила выставки ко Дню освобождения Ленинграда от фашистской блокады

24.01.2025

РНБ представила выставки ко Дню освобождения Ленинграда от фашистской блокады
Российская национальная библиотека (РНБ) представила выставки, приуроченные ко Дню полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады.

Выставки представлены в новом здании РНБ, передает пресс-служба Министерства культуры России.

Проект «Ленинградская медицина в годы фашистской блокады 1941–1944 гг.» представляет материалы об истории здравоохранения в блокадном Ленинграде, самоотверженной работе медиков.

В экспозицию «Одним дыханьем с Ленинградом...» вошли материалы о жизни населения в блокадный период. Посетители смогут ознакомиться с воспоминаниями очевидцев, архивными документами.


Фото: пресс-служба Минкультуры России