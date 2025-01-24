Малый театр впервые проведет актерскую лабораторию

В Малом театре пройдет актерская лаборатория, сообщает Министерство культуры России.



Отмечается, что творческо-просветительский проект «Островский. Опыт постижения» пройдет впервые и начал прием заявок.



Проект осуществляется при поддержке Министерства культуры России.



В программу лаборатории войдут встречи с мастерами сцены, семинары с ведущими театроведами, мастер-классы по сценической речи, вокалу и пластическому воспитанию, подготовка драматического эскиза по пьесе Александра Островского.



Проект будет проходить с 23 по 29 июня. Прием заявок осуществляется до 1 марта.







