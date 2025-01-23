Фестиваль опер Вагнера в Большом откроется спектаклем Мариинского театра

1 и 2 февраля на сцене Большого театра пройдет показ оперы «Тангейзер», который станет открывающим событием масштабного фестиваля произведений Рихарда Вагнера. Мариинский театр представит спектакль на Исторической сцене.





Композитор Рихард Вагнер многократно возвращался к своей опере «Тангейзер» на протяжении всей жизни, создавая различные редактирования. Однако окончательный вариант произведения так и не был завершен.





Зрителям предложат «дрезденскую» редакцию оперы, названную в честь города, где состоялась ее мировая премьера в 1845 году. В этой версии звучит полная 15-минутная увертюра к «Тангейзеру», представляющая собой симфонический «конспект» всей оперы и отражающая конфликт между порочностью и невинностью, сладострастием и чистотой.





За дирижерским пультом выступит Валерий Гергиев, а постановку осуществит режиссер Вячеслав Стародубцев, художником-постановщиком выступит Петр Окунев.









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