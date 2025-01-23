Деми Мур впервые за свою карьеру номинирована на премию «Оскар»

Актриса Деми Мур получила свою первую номинацию на премию «Оскар» за 46 лет работы в Голливуде. В этом году также всеобщее внимание привлекла номинация певицы и актрисы Арианы Гранде, которая также впервые представлена на этой престижной награде. Официальные результаты объявила Американская киноакадемия в четверг.





Мур претендует на «Оскар» в категории «Лучшая женская роль первого плана» за свою работу в независимом фильме «Субстанция». Ранее она уже завоевала «Золотой глобус» за ту же роль. Гранде номинировали за роль второго плана в мюзикле «Злая: Сказка о ведьме Запада». В этой же категории впервые оказались актрисы Зои Салдана, отмеченная за мюзикл «Эмилия Перес», и Изабелла Росселлини, выдвинутая за фильм «Конклав».





Также свою первую номинацию на «Оскар» получил актер Себастиан Стэн за исполнение роли Дональда Трампа в юности в картине «Ученик». Джереми Стронг, сыгравший его ментора, известного адвоката Роя Кона, также впервые стал номинантом на эту награду.









Фото: YouTube