Деми Мур впервые за свою карьеру номинирована на премию «Оскар»

23.01.2025

Деми Мур впервые за свою карьеру номинирована на премию «Оскар»
Актриса Деми Мур получила свою первую номинацию на премию «Оскар» за 46 лет работы в Голливуде. В этом году также всеобщее внимание привлекла номинация певицы и актрисы Арианы Гранде, которая также впервые представлена на этой престижной награде. Официальные результаты объявила Американская киноакадемия в четверг.

Мур претендует на «Оскар» в категории «Лучшая женская роль первого плана» за свою работу в независимом фильме «Субстанция». Ранее она уже завоевала «Золотой глобус» за ту же роль. Гранде номинировали за роль второго плана в мюзикле «Злая: Сказка о ведьме Запада». В этой же категории впервые оказались актрисы Зои Салдана, отмеченная за мюзикл «Эмилия Перес», и Изабелла Росселлини, выдвинутая за фильм «Конклав».

Также свою первую номинацию на «Оскар» получил актер Себастиан Стэн за исполнение роли Дональда Трампа в юности в картине «Ученик». Джереми Стронг, сыгравший его ментора, известного адвоката Роя Кона, также впервые стал номинантом на эту награду.


Фото: YouTube