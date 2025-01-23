В Москве открылась выставка «Уникальная Россия»

В Москве в Гостином дворе открылась пятая художественно-промышленная выставка-форум «Уникальная Россия». Она будет проходить до 9 февраля, сообщает ТАСС.





На полях выставки представлены народные художественные промыслы и декоративно-прикладное искусство России. В этом году уникальные юбилеи отмечают несколько известных ремесел: Федоскинская лаковая миниатюра празднует 230-летие, Златоустовская гравюра на стали – 210 лет, Жостовская роспись подносов – 200 лет, а первая матрешка – 135 лет.





Директор фабрики Федоскино отметил, что выставка включает работы современных художников, а также проекты, созданные в сотрудничестве с молодыми дизайнерами. Он поделился, что недавно разработали коллекцию, вдохновленную популярной компьютерной игрой «Атомик харт», с целью привлечь внимание молодежи к традиционному творчеству.





На стенде Златоустовской гравюры рассказали о расширении ассортимента изделий. Теперь в их коллекции представлены не только традиционные оружейные изделия, но и зеркала, а также предметы для украшения интерьера.





Креативный директор Семеновской росписи добавил, что существует интересная версия о возможном японском происхождении матрешки. Он подчеркнул, что, хотя вопрос остается спорным, у Японии и России действительно близкие традиции обработки дерева, включая резьбу и роспись, а также создание деревянных кукол-кокеши.





В преддверии Нового года Жостово представило новогодние игрушки, которые изготавливаются и расписаны вручную. Представленный новогодний шарик выполнен из стекла и раскрашивается как внутри, так и снаружи, сохраняя единственный художественный стиль, разработанный автором.









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