Появились первые кадры фильма с Анной Михалковой в роли Екатерины II

Анна Михалкова и Ольга Лерман появились в художественно-документальном фильме «Екатерина Великая». Пресс-служба кинокомпании «Централ Партнершип» поделилась первым трейлером ленты и сообщила, что всероссийская премьера состоится 20 февраля.





Фильм освещает события, произошедшие после эпохи дворцовых переворотов, и сосредоточен на фигуре Екатерины II. Сюжет показывает, как Екатерина могла бы остаться лишь женой императора, но благодаря упорству и целеустремленности доказала свою правомерность на престол. В синопсисе отмечается, что она видела потенциал Российской империи и стремилась реализовать идеи просвещения. Остается вопрос, смогут ли идеалы Екатерины воплотиться в реальность и не станут ли ее идеи угрозой для нее самой.





«Екатерина Великая» завершает цикл исторических фильмов под названием «Русь». Режиссером проекта стал Морад Абдель-Фаттах, ранее работавший оператором на съемках двух предыдущих картин: «Петр I. Последний царь и первый император» (2022) и «Императрицы» (2023). Андрей Кравчук, который руководил созданием этих фильмов, сейчас выступил в роли художественного руководителя нового проекта. Производством ленты занялась кинокомпания 1-2-3 Production при поддержке телеканала НТВ и холдинга «Газпром-Медиа».









Фото: YouTube