Исторический музей проведет инклюзивный конкурс детских рисунков

Государственный исторический музей (ГИМ) объявил о начале IX ежегодного инклюзивного конкурса детских рисунков «Я художник – я так вижу», который пройдет 25 и 26 января 2025 года. Пресс-служба музея сообщила, что в эти дни в Историческом музее организуют мастер-классы для детей с особенностями интеллектуального развития.





ГИМ приглашает к участию детей и подростков с инвалидностью в возрасте от 6 до 20 лет, а также их братьев и сестер. Конкурс, который проходит с октября 2024 года по март 2025 года, предлагает участникам создать свои интерпретации известных произведений из музейных коллекций на тему «Традиции и культура России в искусстве». В этом году за организацию мастер-классов и выбор победителей отвечают ГИМ, Покровский собор и филиал Исторического музея в Туле. Жюри, состоящее из представителей 38 музеев России, выберет более 100 победителей.





Для разных категорий посетителей предусмотрены специальные программы, среди которых экскурсии и мастер-классы для людей с особенностями интеллектуального развития, направленные на знакомство с экспозицией музея. Кроме того, ГИМ предлагает льготные условия для приобретения входных билетов для посетителей с инвалидностью.









Фото: Pixabay.com