Алексей Учитель счел номинацию Юры Борисова на «Оскар» победой отечественного кино

Режиссер и народный артист РФ Алексей Учитель охарактеризовал номинацию Юры Борисова на премию «Оскар» как победу для российского кинематографа. В беседе с ТАСС он отметил, что это достижение свидетельствует о высоком уровне отечественной актерской школы и является успехом не только для Борисова, но и для всех участников фильма «Анора».





Лента американского режиссера Шона Бэйкера получила «Золотую пальмовую ветвь» на кинофестивале в Каннах 2024 года. Борисов сыграл в фильме «вышибалу» по имени Игорь.





Учитель подчеркнул , что в картине также снялись другие российские актеры, и поэтому номинация стала важным достижением для всего российского кино. Он добавил, что сама номинация уже представляет собой награду, независимо от того, получит ли Борисов «Оскар» в итоге. Режиссер выразил надежду, что во время церемонии награждения зрители увидят Юру Борисова и смогут ему аплодировать.









Фото: Telegram-канал министра культуры Ольги Любимовой