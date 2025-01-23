В Большом театре не покажут балет о Дягилеве

23.01.2025

В Большом театре не покажут балет о Дягилеве
Большой театр не представит балет о театральном деятеле Сергее Дягилеве. Об этом сообщила пресс-служба учреждения.

Представители ГАБТ уточнили, что информация о показе балета не соответствует действительности.

«Большой театр не имеет отношение к проекту «Дягилев» и не рассматривает возможность показа этого проекта на своей площадке в ближайшее время», — говорится в сообщении пресс-службы.

Ранее в СМИ появились сообщения о показе спектакля на главной сцене страны. Постановку обещали представить в первой половине 2025 года.


Фото: Пелагия Тихонова / АГН Москва