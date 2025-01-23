Молдавия впервые за 19 лет отказалась участвовать в «Евровидении»

Молдавия приняла решение не участвовать в музыкальном конкурсе «Евровидение» в 2025 году из-за финансовых трудностей. Об этом сообщила пресс-служба телеканала Moldova 1, ссылаясь на директора Корнелиу Дурнеску. Он объяснил, что участие в конкурсе требует значительных затрат на продвижение артиста, а также на организацию поездки и проживания делегации.





Дурнеску также отметил, что в последнее время наблюдается снижение интереса к конкурсной программе в Молдавии, что связано с качеством представляемых песен. В телеобращении подчеркнули, что такое решение стало результатом всестороннего анализа ситуации, включая экономические, административные и художественные аспекты.





Организаторы «Евровидения-2025» объявили, что событие пройдет в швейцарском городе Базеле в мае 2025 года. Европа уже готовится к проведению 69-го песенного конкурса.









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