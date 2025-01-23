Юра Борисов сыграет в исторической эпопее Кончаловского «Хроники русской революции»

Номинированный на премию «Оскар» Юра Борисов сыграет в исторической эпопее Андрея Кончаловского «Хроники русской революции». Об этом сообщила пресс-служба Start.





В онлайн-кинотеатре отметили, что 16-серийный фильм выйдет уже в 2025 году. Также премьера состоится на телеканале «Россия».





«Герой Юры Борисова — молодой офицер царской охранки, особого отделения, занимавшегося политическим сыском. В отличие от Николая II и других исторических персонажей, герой Борисова — образ собирательный, не имеющий реального прототипа», — говорится в сообщении.





«Хроники русской революции» представляют собой масштабный проект, действие которого охватывает период с 1905 по 1924 год. Сериал — это рассказ о событиях непростой эпохи, которая не только коренным образом изменила судьбы людей в России, но и во многом определила ход мировой истории в XX столетии. Помимо Юры Борисова главные роли в фильме исполнили Евгений Ткачук, Никита Ефремов, Юлия Высоцкая, Никита Каратаев, Александр Мизев, Тимофей Окроев и другие.









Фото: Предоставлено пресс-службой онлайн-кинотеатра Start

