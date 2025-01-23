В Москве пройдет конкурс для формирования резерва руководителей театров

В Москве стартовал конкурс «Подмастерья», направленный на формирование кадрового резерва для руководителей театров столицы. Об этом говорится на сайте мэра столицы.





Руководитель столичного департамента культуры Алексей Фурсин отметил, что городу необходимо постоянно привлекать новые таланты в театральную индустрию. Конкурс «Подмастерья» создаст платформу для выявления успешных специалистов со всей России. Участники смогут пройти стажировку в театрах Москвы и разработать собственные театральные проекты, получая возможность проявить свои управленческие навыки. По итогам мероприятия наиболее перспективные кандидаты войдут в кадровый резерв руководителей московских театров.





Прием заявок продлится до 16 февраля. Конкурс предлагает два направления: «Главный режиссер» и «Заместитель директора». Участникам следует заполнить анкету для прохождения отборочного этапа. Важно, чтобы их образование и опыт работы соответствовали выбранной специализации и требованиям к кандидатам.





С 17 по 28 февраля экспертный совет, в состав которого входят известные продюсеры и руководители театров, будет рассматривать поступившие заявки. 1 марта начнется очный этап, в ходе которого отобранные кандидаты пройдут личные собеседования. В период с 1 апреля пройдет образовательно-проектный этап конкурса. На этом этапе участники смогут обучаться по программе повышения квалификации в одном из творческих вузов, а также пройти стажировку в театре. Каждому кандидату предстоит разработать собственный проект: главные режиссеры создадут сценическую постановку, а зам. директора предложат бизнес-план по развитию театра. Защита проектов перед экспертным жюри запланирована на 10 июня.









Фото: АГН Москва