Третьяковская галерея представит в Пекине выставку работ Репина

23.01.2025

Третьяковская галерея представит в Пекине выставку работ Репина
В Национальном музее Китая в Пекине летом 2025 года пройдет выставка работ художника Ильи Репина.

Выставку проведет Государственная Третьяковская галерея, сообщила заместитель генерального директора галереи по выставочной деятельности Дарья Парфененко.

«Наш проект в Пекине — выставка Ильи Репина, которую мы планируем сделать в Национальном музее Китая. Наша выставка уже прошла в Столичном музее Пекина, прошла очень успешно, к ней был очень большой интерес. Репин — это один из тех наших художников, кого в Китае любят и знают», — приводит агентство ТАСС слова руководителя.

Выставочный проект познакомит гостей с российской историей через творчество Репина. По словам Парфененко, это будет большой проект, который, как надеются организаторы, будет интересен китайскому зрителю.

Фото: Pixabay.com