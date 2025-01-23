Третьяковская галерея представит в Пекине выставку работ Репина

23.01.2025
В Национальном музее Китая в Пекине летом 2025 года пройдет выставка работ художника Ильи Репина.
Выставку проведет Государственная Третьяковская галерея, сообщила заместитель генерального директора галереи по выставочной деятельности Дарья Парфененко.
«Наш проект в Пекине — выставка Ильи Репина, которую мы планируем сделать в Национальном музее Китая. Наша выставка уже прошла в Столичном музее Пекина, прошла очень успешно, к ней был очень большой интерес. Репин — это один из тех наших художников, кого в Китае любят и знают», — приводит
агентство ТАСС слова руководителя.
Выставочный проект познакомит гостей с российской историей через творчество Репина. По словам Парфененко, это будет большой проект, который, как надеются организаторы, будет интересен китайскому зрителю.
Фото: Pixabay.com