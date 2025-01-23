В «Иностранке» пройдет Чеховская неделя

С 27 по 31 января в Библиотеке иностранной литературы пройдет Чеховская неделя, приуроченная к 165-летию со дня рождения великого писателя и драматурга Антона Павловича Чехова.





В течение недели будут проходить книжно-иллюстративные выставки, которые познакомят посетителей с творчеством Чехова и его вкладом в мировую литературу. В юбилейный день, 29 января, в Книжном клубе состоится Литературная гостиная. В ней примут участие чеховеды из разных стран, которые обсудят переводы, театральные постановки и экранизации произведений Чехова, включая работы из Южной и Северной Америки, Турции, Ирландии и Южной Африки.





Также будет проведена театрально-концертная презентация выставки «Посвящение А. П. Чехову». Завершит программу литературно-музыкальный спектакль «Такой разный Чехов!», в котором артисты Московского театра чтеца представят рассказы писателя.



