В Бахрейне и Омане стартуют «Русские сезоны»

В январе 2025 года в Королевстве Бахрейн и Султанате Оман стартует международный проект «Русские сезоны».





Проект организован правительством Российской Федерации и Министерством культуры, передает пресс-служба ведомства.





В мероприятиях, посвященных открытию масштабного фестиваля российского искусства и культуры, примет участие министр культуры Российской Федерации Ольга Любимова.





В программу «Русских сезонов» войдет выступление Симфонического оркестра Мариинского театра под управлением маэстро Валерия Гергиева с концертной программой «Золотая классика».





В Маскате 1 февраля откроется выставка «Дары Бухарских эмиров из коллекции Государственного Эрмитажа». На выставке будут представлены уникальные предметы, которые были подарены Российскому императорскому дому в качестве дипломатических подарков. Также в рамках церемонии открытия выступит виртуозный камерный ансамбль — Квартет имени Валентина Берлинского.





Мероприятия «Русских сезонов» в Королевстве Бахрейн и Султанате Оман будут проходить в течение всего 2023 года. Программа проекта включает гастроли известных российских коллективов, мастер-классы, лекции, показы анимационных фильмов, а также масштабные выставочные проекты.





Фото: пресс-служба Минкультуры России