В музее-заповеднике «Павловск» рассказали о выставках 2025 года

Музей-заповедник «Павловск» анонсировал три выставочных проекта, которые будут представлены в 2025 году.



Главной выставкой года станет проект «Опаленные войной». Выставка будет приурочена к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне.



«В юбилейный год Великой Победы наш главный выставочный проект — не только свидетельство колоссального ущерба, нанесенного российской культуре фашистскими захватчиками, но и зримый отчет о постоянной работе послевоенных поколений сотрудников музея-заповедника «Павловск» по реставрации, возвращению и изучению истории музейных предметов, пострадавших либо похищенных в годы Великой Отечественной войны», — рассказала директор музея-заповедника Вера Дементьева.



Основная экспозиция будет представлена в Библиотеке России, где планируется показать возвращенные после войны из других стран или найденные в других городах России (и на территории Ленинградской области) исторические предметы, которые были вывезены из Павловска в качестве трофеев или похищены во время оккупации.



Другим выставочным проектом станет «Путешествие из Петербурга в Москву. Век XIX». Выставка познакомит гостей с альбомами из императорского собрания.



Большая часть экспонатов, представленных на выставке, будет показана впервые. В экспозицию войдут 68 графических листов, выполненных А.П. Боголюбовым.



«В рисунках Боголюбова и описаниях путешествия запечатлена Россия после отмены крепостного права: старинные города, традиционные промыслы и новые промышленные производства, развитие водных и железнодорожных путей. Промежуток в 70 лет между путешествием деда А.П. Боголюбова и его собственным помогают оценить произошедшие в стране изменения», — рассказали в музее.



Осенью 2025 года посетителей музея-заповедника ждет выставка «Ранняя русская литография» из собрания Большой дворцовой библиотеки в Павловске. Будет представлено около 100 раритетов, свидетельствующих об интересе первых владельцев Павловска к искусству литографии.





Выставка будет создана при участии Российской национальной библиотеки, Санкт-Петербургской академии художеств, Санкт-Петербургской государственной художественно-промышленной академии имени А.Л. Штиглица.









Фото предоставлено организатором