Организаторы «Оскара» рассказали об изменениях формата церемонии в связи с пожарами

23.01.2025
Организаторы предстоящей церемонии «Оскар» рассказали подробности мероприятия в связи с масштабными природными пожарами в Калифорнии.
В этом году в нарушение традиции на церемонии не будут вживую исполняться песни, номинированные на награду. Вместо представления ведущие расскажут об авторах композиций и творческих коллективах.
Планы на предстоящую церемонию в письме членам Киноакадемии представили генеральный директор Билл Крамер и президент Джанет Янг.
«Мы выражаем глубокую благодарность всем вам за ваше сочувствие и поддержку в течение последних нескольких недель», — говорится в письме.
Ведущим предстоящей церемонии станет комик, лауреат премии «Эмми» Конан О’Брайен.
Церемония вручения премии «Оскар» запланирована на 2 марта.
Фото: Pixabay.com