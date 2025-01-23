Организаторы «Оскара» рассказали об изменениях формата церемонии в связи с пожарами

23.01.2025

Организаторы «Оскара» рассказали об изменениях формата церемонии в связи с пожарами
Организаторы предстоящей церемонии «Оскар» рассказали подробности мероприятия в связи с масштабными природными пожарами в Калифорнии.

В этом году в нарушение традиции на церемонии не будут вживую исполняться песни, номинированные на награду. Вместо представления ведущие расскажут об авторах композиций и творческих коллективах.

Планы на предстоящую церемонию в письме членам Киноакадемии представили генеральный директор Билл Крамер и президент Джанет Янг.

«Мы выражаем глубокую благодарность всем вам за ваше сочувствие и поддержку в течение последних нескольких недель», — говорится в письме.

Ведущим предстоящей церемонии станет комик, лауреат премии «Эмми» Конан О’Брайен.

Церемония вручения премии «Оскар» запланирована на 2 марта.


Фото: Pixabay.com