Организаторы «Оскара» рассказали об изменениях формата церемонии в связи с пожарами

Организаторы предстоящей церемонии «Оскар» рассказали подробности мероприятия в связи с масштабными природными пожарами в Калифорнии.



В этом году в нарушение традиции на церемонии не будут вживую исполняться песни, номинированные на награду. Вместо представления ведущие расскажут об авторах композиций и творческих коллективах.



Планы на предстоящую церемонию в письме членам Киноакадемии представили генеральный директор Билл Крамер и президент Джанет Янг.



«Мы выражаем глубокую благодарность всем вам за ваше сочувствие и поддержку в течение последних нескольких недель», — говорится в письме.



Ведущим предстоящей церемонии станет комик, лауреат премии «Эмми» Конан О’Брайен.



Церемония вручения премии «Оскар» запланирована на 2 марта.









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