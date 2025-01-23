В Люксембурге открылась выставка, посвященная художнику Александру Головину

В Люксембурге открылась выставка «Волшебник императорских театров Александр Головин», передает пресс-служба Минкультуры России.



Проект представлен в Российском центре науки и культуры и организован Бахрушинским музеем.



Проект посвящен одному из самых известных в мировой культуре отечественных сценографов. Ранее выставка прошла во Франции, где в течение месяца ее посмотрели более 5 тысяч гостей.



«Основатель музея, Алексей Бахрушин, был большим почитателем творчества Александра Головина. В фондах Бахрушинского музея на сегодняшний день находится свыше 1300 произведений мастера, чье наследие оказало влияние на русское и мировое театрально-декорационное искусство. И сегодня, после успешного экспонирования в Российском духовно-культурном православном центре в Париже, мы представляем жителям и гостям Люксембурга эскизы декораций и костюмов художника к опере и балету», — отметила генеральный директор Бахрушинского театрального музея Кристина Трубинова.



В экспозицию вошли более 130 театральных эскизов, созданных Головиным, фотографии оформленных им спектаклей из коллекции Бахрушинского музея. Часть выставки посвящена работе Головина с режиссером Всеволодом Мейерхольдом.









Фото: пресс-служба Минкультуры России