ЛДПР отказалась сотрудничать с режиссером Барановым по фильму о Жириновском

Партия ЛДПР официально подтвердила прекращение сотрудничества с режиссером Александром Барановым по проекту о жизни Владимира Жириновского.





В пресс-службе партии сообщили, что, несмотря на проведенные встречи с Барановым, стороны не смогли достичь конкретных соглашений относительно создания фильма. Обсуждались общие концепции и возможный актерский состав, однако возникшие вопросы сделали продолжение сотрудничества невозможным. Сам режиссер уточнил, что покинул проект еще в мае. В партии также отметили, что рассматривают других кандидатов на пост режиссера.





Решение о создании проекта в формате художественного сериала объясняется тем, что жизнь Жириновского полна значительных событий, что затрудняет отображение всех нюансов в одном фильме. Леонид Слуцкий добавил, что съемки сериала возьмет на себя Первый канал.









Фото: YouTube