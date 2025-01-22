Премия «Золотая маска» объявила номинантов минувшего сезона

Стали известны имена номинантов главной театральной премии страны «Золотая маска» по итогам прошедшего сезона. Решение о претендентах принял Секретариат Союза театральных деятелей. На премию поступило 734 заявки, из которых 567 были допущены к участию. При этом подавляющее большинство (76%) представляют театры из регионов России.





Среди драматических спектаклей на «Золотую маску» претендуют шесть больших форматов и пять малых. В числе номинированных спектаклей значатся «Горе от ума» Национального театра им. Басангова из Элисты, «Гроза» Русского драматического театра из Стерлитамака, «Папа» Русского драматического театра Удмуртии из Ижевска, «Соборяне» от Русского концертного агентства из Москвы, «Божественная комедия. Вариации» Мастерской Петра Фоменко и другие.





В режиссерской номинации номинированы Полина Агуреева, Дмитрий Акимов, Владимир Кузнецов, Олег Сологубов и Юрий Титов. Премия будет присуждена почти в 40 номинациях. Ознакомиться с полным списком можно на официальном сайте «Золотой маски».





Стоит отметить, что этот сезон станет завершающим для «Золотой маски» в ее привычном формате. Начиная со следующего года премия изменит правила проведения: личные номинации будут отменены, и награды вручат коллективам спектаклей-победителей.









Фото: YouTube