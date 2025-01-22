Ольга Любимова сообщила об аттестации действующих руководителей творческих вузов

В Минкультуры России провели аттестацию действующих руководителей наших творческих образовательных учреждений. Об этом рассказала министр культуры Ольга Любимова.





Результаты своей работы в рамках аттестации представила ректор Казанского государственного института культуры Роза Ахмадиева. Благодаря современному оборудованию, доступному в том числе в Центре прототипирования, обучающиеся совместно с научными руководителями проводят исследования и представляют свои проекты на зарубежных площадках, отметила министр. Этноколлекции студентов покорили подиумы Милана, Стокгольма и стран СНГ, добавила Ольга Любимова.





«О развитии Луганской государственной академии культуры и искусств имени Михаила Матусовского рассказал ее руководитель Валерий Филиппов. Через два года вуз отметит столетие. Сегодня это целый образовательный комплекс, в котором учатся студенты из 11 регионов России», — говорится в Telegram-канале министра.





Также состоялось выступление директора Новосибирского государственного хореографического училища Александра Василевского. По словам Ольги Любимовой, слава об учебном заведении выходит далеко за пределы страны: в числе студентов граждане Китая, Японии, Республики Корея и Австралии. Воспитанники училища выступают на сцене Новосибирского театра оперы и балета и участвуют в крупнейших профильных конкурсах. Министр подтвердила, что коллег аттестовали, а также пожелала им дальнейших успехов в работе.









Фото: Telegram-канал министра культуры Ольги Любимовой