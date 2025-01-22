Николай Бурляев попросил СК расследовать смерть Лермонтова

Народный артист России и депутат Государственной Думы Николай Бурляев обратился к главе Следственного комитета России Александру Бастрыкину с просьбой пересмотреть дело о гибели поэта Михаила Лермонтова. В своем обращении Бурляев выразил мнение, что расследование, проведенное в 1841 году, было некачественным, пишет ТАСС.





Он отметил , что настало время провести доскональное расследование, чтобы установить правду. По мнению Бурляева, важно прояснить обстоятельства смерти Лермонтова и восстановить справедливость, следуя его собственным словам о том, что в сердце человека должно восторжествовать чувство правды.





Депутат также обратил внимание на необходимость применения современных технологий для обеспечения беспристрастного расследования. По его словам, обсуждение вопросов о возможном заговоре против Лермонтова продолжается уже более 180 лет, вовлекая литературоведов, писателей, криминалистов и потомков поэта. Бурляев подчеркнул, что многие исследователи заявляли о преднамеренном убийстве, а не о дуэли, и эти дискуссии долгое время оставались в тени.





Он указал, что участники дуэли, на которой погиб поэт, имели возможность искажать свои показания. Несмотря на утверждения о том, что Лермонтов пал мертвым на месте, один из исследователей заметил, что наличие крови на месте происшествия свидетельствует о том, что поэт, возможно, остался жив после ранения. Депутат подчеркнул необходимость дальнейшего расследования, чтобы прояснить все детали этой загадочной трагедии.





По последним данным, Михаил Лермонтов был убит 27 июля 1841 года. Это произошло во время дуэли с отставным майором Николаем Мартыновым у подножия горы Машук, недалеко от Пятигорска.









Фото: YouTube