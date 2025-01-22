ЦСИ М’АРС представит юбилейную выставку Константина Худякова

Центр современного искусства М’АРС открывает юбилейную выставку одного из основателей центра Константина Худякова.





Выставка, посвященная пионеру цифрового искусства в России, откроется 23 января и будет работать до 24 февраля 2025 года. Проект приурочен к 80-летию мастера и носит название «Рефракция реальности».





На первом этаже и Арт-мансарде будут представлены более двадцати произведений, среди которых центральное место займет интерактивная мультимедийная инсталляция «Не ждали». Это цифровая картина размером 220×550 см с элементами дополненной реальности (AR) и анимирования, создающая эффект глубокого погружения в трехмерную сцену.





Основа экспозиции — стерео-лайт-панели, визитные карточки Константина Худякова. Художник использует многослойность трехмерного пространства, собирая реальность в перевернутых отражениях через феномен зеркала. Для него зеркало — это мост между мирами, площадка для экспериментов с голографией, стереотехнологиями и визуальной поэзией. За каждым цифровым панно скрывается обширное пространство, где гармонично сочетаются математические алгоритмы и творческая энергия художника.





Проект реализован в сотрудничестве с Алексеем Горяевым. Каждая работа в экспозиции — это сложный экспериментальный процесс: съемка виртуальной камерой, синтезирование изображений в стереопанели и их восприятие зрителем без дополнительных устройств. По словам Константина Худякова, эта технология уникальна и пока не освоена в мире.









Фото предоставлено организатором