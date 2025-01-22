ЦСИ М’АРС представит юбилейную выставку Константина Худякова

22.01.2025

ЦСИ М’АРС представит юбилейную выставку Константина Худякова
Центр современного искусства М’АРС открывает юбилейную выставку одного из основателей центра Константина Худякова.

Выставка, посвященная пионеру цифрового искусства в России, откроется 23 января и будет работать до 24 февраля 2025 года. Проект приурочен к 80-летию мастера и носит название «Рефракция реальности».

На первом этаже и Арт-мансарде будут представлены более двадцати произведений, среди которых центральное место займет интерактивная мультимедийная инсталляция «Не ждали». Это цифровая картина размером 220×550 см с элементами дополненной реальности (AR) и анимирования, создающая эффект глубокого погружения в трехмерную сцену. 

Основа экспозиции — стерео-лайт-панели, визитные карточки Константина Худякова. Художник использует многослойность трехмерного пространства, собирая реальность в перевернутых отражениях через феномен зеркала. Для него зеркало — это мост между мирами, площадка для экспериментов с голографией, стереотехнологиями и визуальной поэзией. За каждым цифровым панно скрывается обширное пространство, где гармонично сочетаются математические алгоритмы и творческая энергия художника.

Проект реализован в сотрудничестве с Алексеем Горяевым. Каждая работа в экспозиции — это сложный экспериментальный процесс: съемка виртуальной камерой, синтезирование изображений в стереопанели и их восприятие зрителем без дополнительных устройств. По словам Константина Худякова, эта технология уникальна и пока не освоена в мире.


Фото предоставлено организатором