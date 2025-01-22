Актер Райан Гослинг может войти в актерский состав новых «Звездных войн»

Канадский актер Райан Гослинг может присоединиться к актерскому составу нового фильма по вселенной «Звездных войн», сообщает журнал Variety.





Режиссером проекта выступит Шон Леви, чей режиссерский дебют состоялся с серией комедий «Ночь в музее». Также Леви известен работой над фильмом «Дэдпул и Росомаха», который стал одним из самых кассовых в 2024 году. Совместно со сценаристом Джонатаном Троппером Леви работает над проектом с 2022 года.





Детали сюжета нового фильма пока не раскрываются. Известно, что он не войдет в основную сюжетную линию, сосредоточенную на Люке Скайуокере и его борьбе с Империей.





Если Гослинг примет участие в проекте, это может ускорить его производство. За последние годы только один фильм по франшизе «Звездных войн» находился в активной разработке — «Мандалорец и Грогу». Его премьера запланирована на 22 мая 2026 года. Издание предполагает, что новый фильм с Гослингом может выйти после этой даты.





Наиболее известными работами Гослинга стали фильмы «Драйв», «Мартовские иды», «Бегущий по лезвию 2049», «Ла-Ла Ленд» и «Барби». Гослинг трижды номинировался на премию «Оскар».





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