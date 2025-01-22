Объявлены претенденты на получение антипремии «Золотая малина»

В преддверии церемонии вручения премии «Оскар» организаторы антипремии «Золотая малина» опубликовали список номинантов на 45-ю антипремию.





Премия состоится 1 марта 2024 года. В этом году не удалось выделить явных фаворитов — сразу шесть картин получили по шесть номинаций и претендуют на звание худшего фильма: «Бордерлендс», «Джокер: Безумие на двоих», «Мадам Паутина», «Мегалополис», «Рейган» и «Без глазури».





В список номинантов как худший режиссер попали: Элай Рот («Бордерлендс»), Тодд Филлипс («Джокер: Безумие на двоих»), Си Джей Кларксон («Мадам Паутина»), Фрэнсис Форд Коппола («Мегалополис»), Джерри Сайнфелд («Без глазури»).





В категории «Худший актер» указаны: Джек Блэк («Дорогой Санта»), Закари Ливай («Гарольд и фиолетовый мелок»), Хоакин Феникс («Джокер: Безумие на двоих»), Деннис Куэйд («Рейган»), Джерри Сайнфелд («Без глазури»). Худшая актриса: Брайс Даллас Ховард («Аргайл: супершпион»), Дженнифер Лопес («Атлас»), Кейт Бланшетт («Бордерлендс»), Леди Гага («Джокер: Безумие на двоих»), Дакота Джонсон («Мадам Паутина»).









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