В Омской филармонии стартовал конкурс юных музыкантов «Солист оркестра»

В Омской филармонии стартовал юбилейный X областной конкурс юных музыкантов «Солист оркестра».



Конкурс проводится каждые два года и открывает путь на большую сцену для талантливых молодых исполнителей, сотрудничающих с Омским академическим симфоническим оркестром. Проект направлен на поддержку и развитие юных талантов.





В этом году на конкурс было подано рекордное количество заявок — 103 участника, представляющих детские школы искусств, музыкальные училища и колледжи города и области. Участники продемонстрируют свое мастерство в шести номинациях: фортепиано, струнные, духовые и ударные инструменты, народные инструменты и вокал.





Отборочный тур проходил с сентября по декабрь 2024 года на базе учебных заведений. В Зале органной и камерной музыки 18 и 19 января завершился второй отборочный тур, в котором приняли участие 99 юных музыкантов. 18 февраля лучшие из них выступят в третьем туре вместе с Омским симфоническим оркестром, а результаты финального отбора будут объявлены 19 февраля после завершения конкурсного прослушивания.





Только 26 финалистов получат возможность выступить на гала-концерте 19 февраля в Концертном зале.





«В этом соревновании нет аутсайдеров и проигравших. Главное требование, которое мы предъявляем к его участникам, — играть легко, непринужденно, ярко и эмоционально», — подчеркнул председатель жюри конкурса, заслуженный деятель культуры Дмитрий Васильев.





В состав жюри также вошли художественный руководитель Омской филармонии Андрей Баранов, ведущая солистка Омского симфонического оркестра Гоар Айрапетян, заслуженный артист России Сергей Бутиков, преподаватель Наталья Сухотерина и концертмейстер Ольга Бабичева.





Фото предоставлено организатором