Музей Победы представит выставку о Ялтинской конференции

В Музее Победы откроется выставка «Ялта 1945: фундамент нового мироустройства», приуроченная к 80-летию Ялтинской конференции.



В рамках экспозиции, которая будет представлена 4 февраля, впервые будут представлены рассекреченные документы, включая отчеты, акты, планы и личные вещи участников встречи.





Проект включает более 150 экспонатов, среди которых документы, карты, военная форма, награды, листовки и плакаты, а также оружие и инструменты Красной армии. Посетители смогут увидеть коммюнике, протоколы, фотографии и фрагменты кинохроники, отражающие работу конференции и встречи «большой тройки». Особое внимание будет уделено роли Черноморского флота и дружеским встречам моряков-союзников.





Выставка разделена на зоны, посвященные работе конференции, ее итогам и мероприятиям по обеспечению безопасности участников. Гости узнают о выборе места проведения, визите английской делегации в Севастополь и освещении событий в прессе.





Проект создан Музеем Победы совместно с Государственным историческим музеем и ведущими архивами России. Он будет доступен для посещения с 4 февраля по 13 апреля 2025 года.









Фото: пресс-служба Музея Победы