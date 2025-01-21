В ГМИИ представили итоги реставрации картины Луки Джордано «Святой Себастьян»

В Государственном музее изобразительных искусств имени A. С. Пушкина (ГМИИ) представили итоги реставрации картины итальянского художника Луки Джордано «Святой Себастьян». Об этом сообщает ТАСС.





На презентации первый заместитель директора музея Юрий Березовик отметил значимость картины как произведения выдающегося мастера и сообщил о планах открыть выставку, посвященную работам Джордано, который является представителем итальянского барокко.





Ранее работа «Святой Себастьян» долгое время находилась в запасниках музея. Реставратор Николай Колесников рассказал о ключевых этапах восстановления и научных исследованиях, связанных с процессом реставрации. Он отметил, что восстановление длилось два года. Колесников подчеркнул, что картина поступила в музей без видимых повреждений, но разновременные лаковые перекрытия затрудняли атрибуцию, скрывая оригинальную живопись. В ходе работы под множеством поздних наслоений удалось обнаружить хорошо сохранившийся авторский слой.





О художественных особенностях композиции и уточнении авторства рассказала доктор искусствоведения Виктория Маркова, главный научный сотрудник отдела старых мастеров музея. Она выделила популярность трагического сюжета картины, изображающего мученические страдания святого Себастьяна в западной живописи. Несмотря на то, что работа находилась на российской территории с XIII века, она не часто публиковалась. Она происходила из Императорских собраний и до революции находилась в Мраморном дворце. На протяжении времени ее приписывали как кругу Гверчино и Риберы, так и школе Луки Джордано.





Картина «Святой Себастьян» будет включена в постоянную экспозицию ГМИИ и разместится в зале 17, посвященном итальянскому искусству XVII-XVIII веков.









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