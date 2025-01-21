Запашный подтвердил, что недружественные страны продолжают участвовать в фестивале «Идол»

Большинство стран, которые ранее принимали участие в фестивале «Идол», решило не отказываться от участия после его возвращения. Об этом сообщил Эдгард Запашный, генеральный директор Большого Московского государственного цирка на проспекте Вернадского, во время получения премии правительства РФ в области культуры за 2024 год.





Премию вручил премьер-министр Михаил Мишустин. Запашный подчеркнул, что фестиваль не проводился более четырех лет с 2020 года. По его словам, из 20 стран, участвовавших в фестивале, большинство составили те, которые ранее считались недружественными. Артисты выразили желание посетить Россию с целью выступления на престижной площадке, отмечая, что стремятся собственными глазами убедиться в недостоверности информации, которую распространяют их СМИ.





Запашный также поблагодарил правительство и Министерство культуры России, а также коллектив Большого Московского цирка за признание и присуждение премии.





Всемирный фестиваль циркового искусства «Идол» проходит с 2013 года в Большом Московском цирке. Последний фестиваль состоялся в Москве с 18 по 21 июля 2024 года. В рамках конкурса три состава международного жюри, состоящего из деятелей культуры, представителей медиа и зрителей, вручили награды за первое, второе и третье места. Главный приз фестиваля, «Золотой идол», присуждается судьями за наиболее впечатляющий и профессионально исполненный номер.









Фото: YouTube