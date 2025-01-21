Спродюсированный ДиКаприо фильм «Ози: Голос джунглей» выйдет в прокат 23 января

Компания «Вольга» объявила дату выхода в цифровой прокат анимационного фильма «Ози: Голос джунглей».



Лента, созданная при участии Леонардо ДиКаприо в качестве продюсера, выйдет 23 января.





Фильм рассказывает историю маленькой обезьянки, потерявшей семью и отправившейся в опасное путешествие по джунглям. В кинопрокатной компании отметили, что лента не только увлечет юных зрителей захватывающим сюжетом, но и поднимет важные экологические вопросы. Зрители узнают о влиянии вырубки лесов на природу и жизнь животных.





Фильм был создан при поддержкеблаготворительных организаций, таких как International Animal Rescue, Fauna and Flora International и других. Сценарий фильма разрабатывался совместно с известными экологами и учеными.





До выхода в российский и мировой прокат в 2024 году «Ози: Голос джунглей» уже был представлен на Международном фестивале анимационного кино в Анси, который считается самым престижным в мире.









Фото: кадр из фильма "Ози: Голос джунглей"